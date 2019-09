Governo Conte/2: il Sindacato Aeronautica militare augura buon lavoro al premier Conte e al designato Ministro della Difesa Guerini

loading...

NewTuscia – ROMA – Apprendiamo della nomina dell’ On. Lorenzo Guerini quale futuro Ministro della Difesa del governo Conte2 – dichiara il Sindacato Aeronautica Militare in una nota –

Auguriamo al Presidente del Consiglio e all’On. Guerini un buon lavoro con l’auspicio di poter proseguire nel dialogo e collaborazione nell’interesse di tutto il personale che rappresentiamo. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta alla quale rivolgiamo un sincero ringraziamento per l’impegno profuso e per l’importante impulso dato alle tematiche inerenti la tutela del personale e della questione sindacale.

Una volta insediato il nuovo Governo – conclude il SIAM – ci auguriamo un incontro conoscitivo con il Ministro della Difesa per iniziare subito a lavorare sui temi rimasti in sospeso e che sono ancora in attesa di risposta.