Carlo Pietropaoli (FI XIV Municipio): Rinnovo il mio impegno sotto la nostra grande bandiera di Forza Italia

C oordinamento Municipale di Forza Italia Roma:

Carlo Pietropaoli, nel corso della riunione del coordinamento municipale di FI, è stato nominato coordinatore del XIV Municipio di cui è già stato vicepresidente in quota Forza Italia. Pietropaoli, figura storica del partito dai tempi della fondazione del 94’ è da sempre stato protagonista di una politica attiva sul territorio assieme al consigliere Davide Bordoni e al presidente Antonio Tajani. Impegno che si rinnoverà nell’appuntamento di Viterbo “l’Italia e l’Europa che vogliamo” il 20, 21 e 22 Settembre prossimo. Pietropaoli ha sottolineato l’importanza del XIV Municipio come territorio strategico per l’intera Città di Roma esattamente come Forza Italia ha un ruolo prim’ordine all’interno del Centrodestra.

“Porterò la mia esperienza politica – dichiara il coordinatore Pietropaoli – vissuta negli ultimi 30 anni sia sul territorio che quella maturata come amministratore per dar peso alle istanze del Municipo XIV in cui le problematiche sono tante e piuttosto rilevanti. Ho accettato questo incarico rinnovando il mio impegno sotto la nostra grande bandiera di Forza Italia. Con l’ufficializzazione di questa nomina conclude il coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni si continua a lavorare per Roma con chi, come Pietropaoli, ha sempre dimostrato affidabilità politica, lealtà e capacità organizzativa. Andiamo avanti così!