Calvi dell’Umbria, omaggio a Gaetano e jazz chiudono Calvi Festival

loading...

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Il tributo a Rino Gaetano e il “Jazz in una sera d’estate” sono gli spettacoli di chiusura del “Calvi Festival 2019”, organizzato dal Comune di Calvi dell’Umbria e diretto da Francesco Verdinelli. Venerdì prossimo alle 21 e 15 sul palco allestito in piazza Mazzini, salirà il trio composto da Daniele Savelli (voce e chitarra), Umberto de Santis (basso elettrico) e Paolo Persico (cajon e percussioni) nello spettacolo “Essenzialmente Rino, musica, parole & sogni…d’anarchia”.

L’amicizia da ragazzi fra Daniele Savelli e Rino Gaetano ha contribuito a diffondere il repertorio del cantautore attraverso tributi a lui dedicati da un gruppo fra i più blasonati del panorama italiano. La musica, la storia, i testi e gli aneddoti di un artista speciali.

A fine spettacolo DanieleAcusticoRino in Trio eseguirà il brano inedito “Io nel ’73” dedicato a Rino Gaetano, al suo quartiere e agli anni ’70, presentato in anteprima il 7 dicembre 2018 alla manifestazione “Roma videoclip indie”.

Chiusura sabato con il “Jazz in una sera d’estate” . Alle 21 sempre in Piazza Mazzini, a ingresso libero, il concerto della Filarmonica Sabina Foronovana, nota realtà musicale che raccoglie moltissimi dei giovani talenti provenienti dal territorio umbro-sabino. Già ospite della passata edizione, questa volta la Filarmonica Sabina Foronovana si esibirà in una formazione jazzistica formata da Eugenio Renzetti (trombone), Francesco Dominicis (sax tenore), Danilo Blaiotta(pianoforte ), Alessandro Bintzios (contrabbasso ), Massimo Di Cristofaro (batteria) che si unirà al grande trombonista e compositore Marcello Rosa, icona del jazz italiano, vero protagonista della serata.

‘Ricerca e amore per la tradizione sono gli ingredienti segreti di tanti brani che verranno eseguiti sabato sera, programma incentrato interamente su musica originale scritta dallo stesso Rosa e sue rivisitazioni di celebri brani del jazz, che sprigionano una comunicabilità emotiva che supera qualsiasi tecnicismo e virtuosismo’. La Filarmonica Sabina Foronovana è uno straordinario ensemble di fiati e percussioni nato nel 2017 . Ha al suo attivo numerosi riconoscimenti che lo hanno messo in luce nel panorama musicale italiano.