Aviosuperficie “A. Leonardi”, Raduno Nazionale Aerei “Pascale – Prtenavia – Tecnam”

NewTuscia – TERNI – Si prevede una grande partecipazione di piloti e aerei sabato prossimo, 8 settembre, all’Aero Club di Terni, per “Air Terni 2019”, il primo Raduno nazionale dei velivoli Tecnam – Partenavia, società dei fratelli Pascale.

Oltre all’Aero Club e a Terni Reti, saranno presenti all’Aviosuperficie di via Gianni Caproni 4, Piloti di Classe e VFR Aviation, la nota rivista di aviazione sportiva diretta da Rodolfo Biancorosso. Ospite d’onore Giovanni Pascale con i principali modelli della produzione.

La Tecnam costruisce aerei dal 1948, per il VDS e per l’Aviazione Generale, con oltre 5.500 aerei venduti in più di 65 Paesi nel mondo. E’ attualmente tra i primi tre produttori mondiali. Fondata dai fratelli napoletani Luigi (scomparso due anni fa) e Giovanni Pascale alla fine della seconda guerra mondiale, l’Azienda si è subito distinta per la progettazione e realizzazione di modelli originali ottenendo riconoscimenti internazionali con il marchio Partenavia prima e dal 1986 con il marchio Tecnam. Gli stabilimenti sono a Capua (Caserta) e Casoria (Napoli) con sedi commerciali negli Stati Uniti, Cina e Australia.



Proprio nei giorni scorsi la Tecnam ha annunciato l’apertura della Tecnam Flight Academy. La scuola, con base sull’aeroporto di Capua, dispone di aeromobili prodotti dalla stessa Tecnam e di aule moderne attrezzate per offrire una formazione in linea con i più elevati standard internazionali.

Il programma. Sabato 7, alle 10.00, apertura manifestazione con mostra statica velivoli e visita agli stand; alle 11.00 seminario sul tema “Volare assicurati”, con presentazione della polizza riservata a Piloti di Classe; dalle 15.00 alle 17.00 presentazione del volume ”L’aviazione dei fratelli Pascale”, a cura di Stefano Mavilio, edito da ArtstudioPaparo; alle 17.30 asta di beneficenza con i disegni originali degli aerei dei fratelli Pascale. Una cena sociale concluderà la giornata. Domenica mattina, alle 9.00, è previsto un incontro con Paolo Bettini, pilota, soprannominato “Paolino”, campione olimpico e del mondo nella specialità di ciclismo su strada, ex commissario tecnico della Nazionale. La manifestazione si concluderà alle 18.00.