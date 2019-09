Terni, giovedì lavori del Servizio Idrico per l’ammodernamento della rete a Terni

loading...

NewTuscia – TERNI – Contestualmente agli interventi di emergenza proseguono quelli di ammodernamento della rete idrica su scala provinciale. Giovedì prossimo, 5 settembre, partiranno i lavori del Servizio Idrico Integrato a Terni dalle 8 e 30 alle 13. Queste le zone interessate: Via del Tordo, Via del Germano (incrocio con Via del Tordo fino incrocio Via del Rivo) Via del Pellicano, Via dei Colombi, Via del Cigno, Via del Falco, Via del Piviere, Via del Crociere e zone limitrofe.

Durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sia domani che giovedì prossimo, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.