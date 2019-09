Santa Rosa, anche i giovani si preparano ad attendere Gloria

loading...

NewTuscia – VITERBO – Dalla mattina presto, come da tradizione negli ultimi anni, tanti ragazzi si sono appostati lungo il percorso con asciugamani e coperte a terra per prendere posto in anticipo e gustarsi al meglio il trasporto di Gloria.

Nel frattempo i Facchini stanno iniziando il percorso delle sette chiese, che durerà fino alle 17, ora in cui avrà luogo la benedizione finale e l’avvicinamento alla Macchina con partenza alle ore 21.00 previa benedizione in Articulo Mortis.