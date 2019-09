Santa Rosa 2019, diretta scritta del trasporto di Gloria

loading...

NewTuscia – VITERBO – Gloria si prepara a percorrere per la quinta volta le strade di Viterbo sulle spalle dei facchini in un percorso che da Piazza San Sisto arriverà al sacrario della santa. Con il suo peso complessivo di 51,44 quintali la macchina ideata da Raffaele Ascenzi poggerà sulla spalle di vecchi e nuovi facchini, per la precisione sono in 22 al loro primo trasporto.

Le girate saranno dedicate alla memoria dei facchini scomparsi e a quella di Federico Fellini, ma anche a Norveo Fedeli, il commerciante ucciso a maggio.

Tra il pubblico spiccano già alcuni volti noti, Battistoni e Gasbarri tanto per dirne due, ma sono attesi molti altri tra cui Virginia Raggi, Gian Marco Centinaio e Roberto Calderoli.

Ore 20.30: tanti spettatori sono accorsi ai punti stabiliti per poter aspettare l’arrivo della Macchina, molti giovani hanno occupato il loro posto da questa mattina con asciugamani e coperte stese a terra.

