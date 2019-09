Perugia, presentata la prima edizione della Satiri Auto Golf Cup

loading...

NewTuscia – PERUGIA – Sono tante e diverse le occasioni in cui sport e motori ‘viaggiano’ insieme e lo faranno ancora una volta domenica 8 settembre al Golf club Perugia per la prima edizione della Satiri auto golf cup, evento organizzato dalla concessionaria Satiri Auto con il patrocinio del Coni Umbria. Attesi atleti dall’Umbria e da fuori regione nella gara che sarà disputata a partire dalle 9, con formula 18 buche Stableford tre categorie e premi per il primo classificato lordo e i primi tre classificati di prima, seconda e terza categoria. Inoltre, previsti premi per le categorie Lady, Senior e Junior. Il programma dell’evento, che prevede anche lezioni per approcciarsi alla disciplina del golf e test drive con vetture Abarth (previsto un omaggio per tutti i partecipanti e premiazioni finali, dalle 17, con aperitivo), è stato presentato martedì 3 settembre a Perugia, alla presenza di Silvia Satiri, titolare della Satiri Auto, Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia, Aurelio Forcignanò, vicepresidente vicario del Coni Umbria, e Silvano Moca, vicepresidente del Golf club Perugia.

“Abbiamo invitato tutti i nostri clienti e aziende partner – ha commentato Satiri Auto –. È la prima volta che abbracciamo un evento del genere con Fca e siamo molto orgogliosi di questo anche perché riteniamo che ci sia un’analogia tra le auto e il golf. Il golf è uno sport di disciplina che ha dei valori quali amore, passione e lo sfidare i propri limiti. È un po’ quello che avviene quando si acquista un’auto. Prima ci si innamora della vettura, quindi c’è l’amore, e poi quando la si guida c’è la passione, si sfidano i propri limiti, si sogna. Perciò quale cosa migliore che unire i motori allo sport”. “Il golf – ha dichiarato Pastorelli – è considerata una disciplina di nicchia in Italia ma invece nel resto del mondo è praticata da tutte le classi sociali. È bello che un’azienda come la Satiri auto, che ha già collaborato con l’amministrazione comunale per altri progetti legati al verde, possa inserirsi e aiutare lo sport della città”.

“Il compito istituzionale del Coni – ha spiegato Forcignanò – è quello di stimolare e di sostenere le iniziative che riescono a creare attenzione verso il mondo dello sport e il binomio sport e aziende non fa che agevolare e aiutare la promozione dello sport a ogni livello. Inoltre, c’è da considerare il valore aggiunto per il territorio, perché un evento sportivo movimenta atleti, accompagnatori, istruttori e tecnici”. “Abbiamo voluto creare questo connubio tra golf e motori – ha concluso Moca – perché costituiscono due eccellenze. Il tutto si svolgerà in un contesto di 60 ettari di verde, dove si potranno vivere momenti di svago e libertà”. Per le iscrizioni si può chiamare la segreteria del Golf club Perugia al numero 075.5172204. Ulteriori informazioni al sito www.satiriauto.it o al numero 075.9141800.