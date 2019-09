Cori e Giulianello in rete, realizzate le azioni del Programma di Rete

loading...

NewTuscia – CORI – L’Organo di Gestione dell’associazione ha depositato nei giorni scorsi presso il Comune la relazione conclusiva dei lavori realizzati dal 12 Ottobre 2017 al 30 Giugno 2019.

La Rete di Imprese “CORI E GIULIANELLO IN RETE” ha concluso entro il termine fissato del 30 Giugno 2019 tutte le azioni previste dal Programma di Rete approvato dal Comune di Cori e co-finanziato dalla Regione Lazio, per un investimento complessivo di poco superiore ai 130.000,00 euro. La relazione conclusiva del lavoro svolto dal 12 Ottobre 2017 – data di stipula del contratto di rete – è stata depositata in questi giorni presso l’ente lepino dall’Organo di Gestione dell’associazione.

Come si legge nel documento, alla base del raggiungimento degli obiettivi c’è il partenariato pubblico-privato tra i 57 operatori economici del territorio e le istituzioni, a cominciare dall’Amministrazione comunale, e il Piano di Marketing Strategico di Sviluppo Turistico per valorizzare e promuovere bellezze naturalistiche, patrimonio storico-culturale ed eccellenze enogastronomiche, redatto col coinvolgimento di Fondazione Cajetani, Strada del vino della provincia di Latina e CAPOL.

Gli interventi di riqualificazione urbana e di arredo, per i quali il Comune di Cori ha triplicato l’iniziale stanziamento, si sono concretizzati in due opere, una a Cori e l’altra a Giulianello: la realizzazione dell’area ludica nel giardino di Piazza Signina, con sistemazione e potenziamento dell’impianto di illuminazione, abbattimento delle barriere architettoniche e nuove piantumazioni arboree; la costruzione del parco giochi per bambini in Piazza della Fontanaccia.

A livello culturale la Rete, col supporto della Proloco Cori e della Protezione Civile di Cori, ha contribuito all’organizzazione e alla logistica di una serie di eventi, tra cui il festival dell’oralità contadina “PE I N’DO”, le rassegne d’arte, musica, cultura e letteratura “InKIOSTRO” e “CALA FESTIVAL”, l’iniziativa dedicata ai prodotti tipici locali “Cori dell’olio e delle Olive”. Infine la raccolta punti del progetto fidelizzazione ha dato un impulso significativo ai consumi interni.

“Complimenti per l’ottimo lavoro portato avanti dalla Rete di Imprese di Cori. Più di 50 imprese che hanno condiviso un percorso di iniziative e di investimenti importanti che hanno migliorato la qualità della vita dei nostri concittadini – commentano il Sindaco Mauro De Lillis e la Delegata alle Attività Produttive Annamaria Tebaldi, che aggiungono – I due giardini realizzati dalla rete di impresa sono quotidianamente frequentati da decine e decine di bambini e famiglie, questo testimonia l’ottimo intervento realizzato. Grazie al Comitato di Gestione della Rete, al suo presidente e al manager di rete Marrigo Rosato”.