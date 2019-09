A Civita Castellana il 5 settembre la sera si colorerà di Rosso e Blu

loading...

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Lo stadio Madami ospiterà giovedì infatti la seconda edizione della “Serata in Rosso&Blu”. La manifestazione, unica nel suo genere in Italia, è ancora una volta organizzata dalla Flaminia Calcio Civita Castellana in collaborazione della Jfc Civita Castellana.

Si tratta di appuntamento ricco d’iniziative, per coinvolgere tutti i tifosi; in pratica è la festa del calcio civitonico, che vedrà sfilare sul terreno di gioco tutte le realtà locali e le compagini che hanno partecipato al Palio dei Rioni, nelle varie discipline sportive nel corso dell’estate.

S’inizia alle 19 con una gara di palleggi organizzate da Web Active Radio che nel corso della serata effettuerà anche delle dirette. Dalle ore 19.30 sarà anche attivo un punto ristoro gestito da OPS e uno spazio per bambini.

Alle 21 sarà invece il momento dell’esibizione dei Musici e Sbandieratori di Civita Castellana .

La serata di gala avrà inizio alle 21.30 e sarà presentata da Francesco Soli.

Subito dopo spazio per ex giocatori e dirigenti del calcio civitonico; Giancarlo Carloni. Mario Romani, Mario Chelini, Sandro Corazza, Vincenzo Gasperini, Fabio Rinaldi e Massimo Ceci.

A seguire “scenderanno in campo” le società calcistiche, del Sassacci Calcio (Terza categoria);del Civita Castellana Calcio (Seconda Categoria), la scuola calcio e la prima squadra della JFC Civita Castellana ( Prima categoria) per presentare i loro programmi .

Poi sarà la volta della prima squadra, dello staff tecnico e organizzativo della Flaminia calcio. La società diretta dal presidente da Francesco Bravini taglia quest’anno il traguardo della dodicesima partecipazione consecutiva al campionato di serie D e ha voluto realizzare questo secondo appuntamento per continuare a riallacciare i rapporti con la città e le società locali.

Saranno proiettati video confezionati da Web Active Radio, con il saluto di campioni dello sport targati Civita Castellana: Alessandro Tuia, difensore del Benevento, Leonardo Sernicola terzino dell’Entella, Luca Marziani, cavaliere della nazionale italiana di salto ostacoli e campione italiano in carica, Letizia Marchetti (campionessa di motociclismo), Daniele Ulisse che è pronto per l’esordio in serie A di Rugby, Michela Ciarrocchi che gioca con il Pinerolo nella serie A di pallavolo e Roberto Di Matteo dirigente del Miami calcio.

Quanto agli interventi oltre a quello del presidente Francesco Bravini è previsto quello del sindaco Franco Caprioli.

Nel finale di serata la presentazione della divisa ufficiale della Flaminia Calcio e dell’inno “Spigni Civita Spigni” che sarà cantato da Aldo Angeletti. Sarà aperta ufficialmente anche la campagna abbonamenti. Insomma è una serata di festa e di calcio alla quale non si può mancare.