Volley F B2. Chiara Di Valerio schiaccerà per la Vbc Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Chiara di Valerio, banda laterale classe 2002 per 180 cm di altezza, vestirà il prossimo anno i colori della Vbc Viterbo.

La giovane atleta ternana è stata chiamata da Emiliano Giandomenico a rinforzare l’attacco della B2. La giovane atleta ternana è stata chiamata da Emiliano Giandomenico a rinforzare l’attacco della B2.

Cresciuta nel Colleluna Volley (Terni) esordisce giovanissima in serie D con il Todi squadra con con la quale, tranne una parentesi di un anno con la Bosico Volley in C, ha militato fino alla scorsa stagione raggiungendo le semifinali ai play off promozione per la B2.

Per te la grande occasione di esordire in un campionato nazionale.

“Sono veramente entusiasta, per me è un’esperienza del tutto nuova, anche perché, provenendo dell’Umbria, mi trovo in una realtà che non conosco, dove spero di poter crescere e allo stesso tempo divertirmi”.

Cosa vi siete detti con il tuo nuovo coach?

“Abbiamo parlato un po’ di tutto, dei nostri obbiettivi e aspettative e delle nostre esperienze passate. Siamo entrambe persone determinate quindi credo di potermi trovare molto bene a lavorare con lui”.

Parliamo di te. Che scuola frequenti e qual è il tuo passatempo preferito?

“Frequento il liceo classico Terni. Ovviamente la maggior parte del mio tempo la dedico allo studio e alla pallavolo, ma quando posso mi piace leggere e uscire con gli amici”.

