NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Jari Vandeputte alla L.R. Vicenza Virtus.

A Jari va un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura e un ringraziamento speciale per l’impegno, la professionalità dimostrata e quanto fatto con la maglia della Viterbese.