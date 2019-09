ArtCity: Primi passi sulla luna. Spettacolo comico-poetico

loading...

NewTuscia – VITERBO – Chiude la rassegna MODULI LUNARI lo spettacolo di uno dei più stralunati e intelligenti interpreti della scena teatrale contemporanea.

Andrea Cosentino prende spunto dallʼallunaggio per raccontare una storia impossibile, che si rifiuta di farsi spettacolo. Un buco nero dove collassano la morte di Kubrik e le teorie del complotto sullʼallunaggio, un alieno viterbese e il racconto di «Pimpa e la Luna», attraversando una storia emozionante che ha per protagonista una bambina e che fa tornare un poʼ bambini anche noi.

Un cabaret postmoderno, comico, poetico, emozionante.

MODULI LUNARI

È una rassegna di incontri tra scienza e arte organizzati in diversi luoghi del Lazio per festeggiare e riflettere a cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. La Rassegna è curata da Graziano Graziani per raccontare il rapporto dell’uomo con il suo satellite da quel fatidico incontro il 20 luglio 1969, anche se l’umanità la Luna l’ha sempre sognata, fin dall’antichità.

ArtCity2019 |27 GIUGNO • 16 SETTEMBRE | ARTE, MUSICA E SPETTACOLI A ROMA E NEL LAZIO

ArtCity è una manifestazione culturale realizzata dal Polo Museale del Lazio, l’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che gestisce quarantasei musei e luoghi della cultura di Roma e del Lazio.

ArtCity, giunta alla terza edizione, è un progetto organico di iniziative culturali. Nato nei musei e per i musei, unisce sotto un ombrello comune oltre centocinquanta iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo. Nasce con l’idea di creare occasioni di visita attraverso attività pensate su misura, capaci di sfruttare l’attitudine a vivere nuove esperienze che le persone in genere rivelano soprattutto d’estate: questo, naturalmente, tenendo fermi la tutela e il decoro dei luoghi, il rigore scientifico e la qualità artistica.