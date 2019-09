Corteo del Cuore di Santa Rosa, i facchini sfilano per le vie di Viterbo (Fotogalleria)

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il corteo storico non passerà per motivi legati al maltempo e al conseguente rischio per gli abiti d’epoca ma quello del Cuore di santa Rosa, per volontà del vescovo Lino Fumagalli, come da tradizione si svolgerà regolarmente.

Alle 18.30, dopo la benedizione del vescovo i facchini hanno iniziato il percorso che da Piazza San Lorenzo termina al santuario di santa Rosa. Il cuore immacolato della santa sta percorrendo le vie della città anche se fino al’ultimo c’è stato il dubbio: il clima più propendente al sereno che al nuvoloso ha pesato sulla decisione finale.

I facchini al Duomo e in Piazza San Lorenzo