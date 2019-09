Civita Castellana, continua l’operazione di bonifica ambientale

loading...

Riceviamo e pubblichiamo

L’Assessore all’Ambiente Carlo Angeletti comunica che continua l’operazione di bonifica ambientale della cittadina, in particolare in data odierna si è provveduto alla rimozione di un camion abbandonato da anni nel primo parcheggio di Via Terni con bonifica dell’intera area, a tal proposito un ringraziamento va ai Carabineri di Civita Castellana, alla Polizia Locale.

Continua inoltre l’operazione di pulizia e sfalcio delle erbe, in zona centro storico, Via Belvedere Falerii Veteres e Orto di Miretto.

Assessore all’Ambiente

Carlo Angeletti