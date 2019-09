Besea Emmanuel Prince in prestito temporaneo alla Viterbese dal Frosinone

loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbe se Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Frosinone Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Besea Emmanuel Prince.

Besea, centrocampista classe ’97, arriva in gialloblu dopo aver giocato l’ultima stagione in Serie B con le maglie di Frosinone e Venezia (7 presenze). Besea è cresciuto nel settore giovanile del Modena, squadra con la quale ha anche collezionato 8 presenza in serie B e 10 in Serie C. Successivamente, da gennaio 2017, ha indossato la maglia del Frosinone Calcio.