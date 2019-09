Una Viterbese strepitosa espugna per 3-1 lo stadio San Nicola di Bari grazie ad una doppietta di Tounkara ed una rete di Bezziccheri

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia- BARI – Impresa storica della Viterbese che con una prova orgogliosa ha espugnato il proibitivo campo del Bari. La giovane formazione di Mr.Giovanni Lopez con grande determinazione ha vinto con pieno merito grazie alle reti di Tounkara, autore di una splendida doppietta e di Bezziccheri, che hanno firmato un successo che entrerà negli annali della lunga storia della formazione gialloblù. Domenica arriva al Rocchi il Picerno, formazione matricola e squadra da prendere con le molle, sperando che i tifosi della Viterbese accorrano al Rocchi numerosi per sostenere la squadra.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

BARI : Frattali; Schiavone (28ºdella ripresa Simeri), Di Cesare, Sabbione (1ºdella ripresa Perrotta), Costa; Kupisz, Hamlili, Scavone; Terrani (1ºst Floriano), Neglia (13ºdella ripresa D’Ursi), Antenucci

A disposizione di Mr.Giovanni Cornacchini : Marcella, Esposito, Bolzoni, Corsinelli, Ferrari, Berra

VITERBESE : Vitali; Atanasov, Markić, Baschirotto; De Giorgi, Antezza, Bezziccheri, Errico; Vandeputte (33ºdella ripresa Molinaro); Tounkara, Volpe (9ºdella ripresa De Falco)

A disposizione di Mr.Giovanni Lopez: Pino, Biggeri, Scalera, Milillo, Corinti, Svidercoschi, Pacilli, Messina, Ricci, Bianchi

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso, Francesco Ciancaglini di Vasto

Ammonizioni: 19ºprimo Antezza (VT), 39ºprimo tempo Errico (VT), 14º della ripresa Tounkara (VT), 47ºdella ripresa Simeri (BA)

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 7° Bari pericoloso in attacco con una punizione di Antenucci, la barrierea della Viterbese devia la conclusione dell’attaccante del Bari.

Al 14° ancora Antenucci per i padroni di casa, con una incursione in area della Viterbese viene fermato dalla difesa della Viterbese.

Al 20° viene ammonito Antezza, centrocampista della Viterbese, per gioco falloso.

Al 21° proteste del Bari per un contatto in area gialloblù, Di Cesare cade ma l’arbitro lascia correre, la palla giunge sui piedi di Schiavone che tira in porta ma la conclusione viene parata dal portiere Vitali della Viterbese.

Al 23°contropiede della Viterbese, Vandeputte conquista un corner. Il calcio d’angolo per la Viterbese è senza esito: l’arbitro fischia una punizione per il Bari per fallo in attacco degli avanti della Viterbese.

Al 27° contropiede della Viterbese con Errico che serve Vandeputte, questo viene anticipato in angolo dai difensori di casa.

Al 30° la Viterbese passa in vantaggio con Tounkara che, servito in contropiede da Vandeputte, con un preciso diagonale batte il portiere del Bari Frattali per il vantaggio della Viterbese.

Al 32° Volpe della Viterbese pericoloso in contropiede, il suo tiro viene parato dal portiere del Bari Frattali.

Al 34° tiro di Antenucci del Bari parato dl portiere Vitali della Viterbese.

Al 39° viene ammonito Errico della Viterbese per gioco falloso

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio per 1-0 a Bari

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

La formazione di casa attacca a pieno organico ma la difesa gialloblù tiene bene il campo.

Al 9° cambio nella Viterbese: esce Volpe ed al suo posto entra De Falco.

Al 15° la Viterbese vicina al 2-0 con il solito Tounkara servito da Vandeputte che tira prontamente in porta, il portiere del Bari Frattali devia.

Al 21° rigore per il Bari per fallo di mano di Atanasov, proteste della Viterbese. Della battuta dal dischetto si incarica Antenucci che mette il pallone all’incrocio dei pali.

Al 23° corner per il Bari, pallone messo in mezzo all’area, la difesa gialloblù libera allontanando la minaccia.

Al 27 tiro di De Giorgi della Viterbese deviato in calcio d’angolo.

Al 35° cambio nella Viterbese: esce Vandeputte edal suo posto Molinaro.

Al 39° corner per la Viterbese; pallone messo in mezzo all’area, viene colpito di testa da Bezzicheri ma il portiere del Bari Frattali fa buona guardia.

Il Bari si riversa in attacco ed assedia l’area di rigore della Viterbese, la difesa gialloblù è sotto pressione.

Al 46° La Viterbese in contropiede si porta sul 3-1 con il solito Tounkara che entra in velocità in area di rigore barese e, con un preciso diagonale, mette in rete.

Dopo tre minuti di recupero la Viterbese vince per 3-1 compiendo una impresa storica.

RISULTATI DELLA 2°GIORNATA

PAGANESE-MONOPOLI 2-0

PICERNO-RIETI 2-1

VIBONESE-AVELLINO 0-1

TERAMO-SICULA LEONZIO rinviata

BARI-VITERBESE 1-3

BISCEGLIE-CATANZARO 1-1

CASERTANA-RENDE 2-0

CATANIA-FRANCAVILLA 2-1

REGGINA-CAVESE 5-1

TERNANA-POTENZA 1-0

CLASSIFICA

CATANIA 6

TERNANA 6

VITERBESE 6

REGGINA 4

PICERNO 4

CATANZARO 4

BISCEGLIE 4

PAGANESE 4

CASERTANA 4

BARI 3

POTENZA 3

MONOPOLI 3

AVELLINO 3

PAGANESE 3

FRANCAVILLA 3

CAVESE 1

TERAMO 0 (una partita in meno)

SICULA LEONZIO 0 (una partita in meno)

VIBONESE 0

RIETI 0

RENDE 0

PROSSIMO TURNO

VITERBESE-PICERNO

AVELLINO-TERAMO

MONOPOLI-CATANZARO

CAVESE-VIBONESE

POTENZA-CATANIA

REGGINA-BISCEGLIE

RENDE-TERNANA

RIETI-BARI

SICULA LEONZIO-PAGANESE

FRANCAVILLA-CASERTANA