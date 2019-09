Trasporto mini macchina Pilastro 2019

loading...

Viterbo – NEWTUSCIA – Sono le 21.00 del 31 Agosto e siamo ormai giunti al 49° trasporto della mini macchina del quartiere Pilastro, sesta uscita di Spirale di Fede. Questa mini macchina di Santa Rosa è una riproduzione della “Spirale di Fede”, la Macchina di Santa Rosa progettata dalla coppia Valeri-Palazzetti che passò per le vie di Viterbo negli anni ’80 e che fu ammirata anche da Papa Giovanni Paolo II nella sua visita del 1984 e che anche quest’anno è pronta a stupirci. Per la sicurezza già dalle 15.30 sono state chiuse al traffico viale B. Buozzi, via L. da Vinci, via C. Pinzi, via Emilia, via Signorelli, piazza San Faustino, via Amendola, piazza della Rocca, via Matteotti, piazza Verdi, via Santa Rosa, piazza Verdi, Corso Italia, via Roma, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Cairoli, piazza San Faustino, via Signorelli, via B. Buozzi. Immancabile, dalle 14.00, il divieto di sosta con rimozione in via Rossi Danielli, via Cristofori, via Caparozzi, largo e via A. Volta, viale B. Buozzi. I piccoli facchini, che possono avere dai 5 ai 16 anni, hanno avuto una prova simile a quella dei fratelli maggiori e solo in pochi ce l’hanno fatta. Pino Loddo, capofacchini, è fiero dei suoi ragazzi che hanno compiuto un trasporto impeccabile come sempre. Tutto questo alla presenza del sindaco Giovanni Maria Arena, di alte cariche ecclesiastiche e dei cittadini del quartiere.

Matteo Menicacci