Sere d’estate: grande successo al Castello per PITECUS con il duo Rezza e Mastrella

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ovvero RezzaMastrella, hanno portano in scena il 30 agosto uno spettacolo che è stato un grande successo con tanto pubblico intervenuto e numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali che hanno apprezzato la comicità irriverente del duo, come la Consigliera regionale Marta Bonafoni, l’Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio Lorenzo Croci, e Federica Battafarano alla Cultura per il Comune di Cerveteri, l’Assessore all’istruzione Stefania Nardangelii e la delegata Consigliera, Paola Fratarcangeli per il Comune di Santa Marinella, il Sindaco di Tolfa Luigi Landi, la Baronessa Loredana Dell’Anno, maestra di stile ed eleganza, leader dell’haute couture, recentemente membro della giuria di miss Italia e DUCA Antonino d’Este Orioles, Rettore dell’accademia degli Estense prossimamente impregnati nel progetto Premio Impresa Italia a cura della project manager Maria Rosa Borsetti.

Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018 e recenti vincitori del premio Rosa d’oro della Milanesiana, sono stati i protagonisti sulla Spianata dei Signori di un intenso spettacolo «ipercomico, ma di una comicità bestiale, quella vera, che scava nel profondo» nell’ambito della rassegna Sere d’estate organizzata della Regione Lazio e realizzata daLAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

