Santa Rosa, la sua città, le tradizioni e la storia. A settembre sei visite guidate imperdibili

NewTuscia – VITERBO – A settembre non una, ma sei buone ragioni per andare alla scoperta di Viterbo. II mese ideale per apprezzare la città in tutta la sua bellezza con le visite guidate organizzate dall’Ufficio turistico di Viterbo, gestione PromoTuscia.

Nel pieno della festa, si parte domenica 1 alle 11 con la città di santa Rosa, viaggio nei luoghi della patrona, a cura di Ilaria Albrizio. Il 2, sempre alle 11, un affascinante giro lungo il percorso del corteo storico con Elena Marini, che il 3 settembre proporrà un tuffo nella tradizione vera legata al trasporto della Macchina: il giro delle sette chiese.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Si prosegue l’8 settembre con un’altra interessante esperienza: le tappe della vita di santa Rosa, l’appuntamento stavolta è alle 16.

Sono poi in programma, la città di Santa Rosa, la Viterbo Medioevale ai tempi di Santa Rosa e altre sorprese per un settembre tutto da scoprire.

L’appuntamento per ogni visita è di fronte all’ufficio turistico in piazza Martiri d’Ungheria. Costo di ogni visita 8 euro, gratis fino a 5 anni. Prenotazione obbligatoria entro le 19,30 del giorno precedente. Info e prenotazioni: 0761.226427 – info@visit.viterbo.it

Ufficio Turistico di Viterbo gestione PromoTuscia