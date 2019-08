Pausa estiva terminata per la Virtus Acquapendente

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Lunedì 2 Settembre inizierà infatti ufficialmente la preparazione per la stagione 2019-2020. Con obiettivo effettuare un Campionato regionale di Seconda Categoria da protagonista. Questi i giocatori ufficializzati dal Tecnico Angelo “Blook” Pagliacci e dal preparatore atletico Alessandro Tomassetti durante il classico appuntamento gastronomico prepreparazione.

Portieri Leonardo Palla e Dino Lauricella; difensori Matteo Bedini, Simone Cecconi, Filippo Giovannini, Luca Zucca, Francesco Sarti, Riccardo Piazzai, Damiano Sartucci. Michael Nardini, Riccardo Paoletti; centrocampisti Luca Belardi, Gabriele Bigerna, Giuseppe Bigerna, Leonardo Crisanti, Francesco Del Segato, Giuseppe Bigerna, Mirco Dominici. Nicholas Pagliacci, Luca Pelosi, Luca Serafinelli; attaccanti Andrea Campana, Daniel Dozi, Akounou Madi, Lorenzo Pacifici, Jacopo Palla. Emanuele Pinzi, Giacomo Rocchi.

L’’importante lavoro di fisioterapia sarà affidato a Federico Palla, mentre riconfermato come preparatore portieri l’esperto Pelosi. In attesa della composizione dei Gironi, diventa ufficiale anche l’entrata nel Campionato di un’altra importante realtà calcistica aquesiana. Assieme alla Virtus disputerà la Seconda Categoria anche la Torrese di Mister Alessandro Manucci. Che dopo alcuni anni di esperienza in Campionati amatoriali ed un esordio positivo 2018-2019 in Terza Categoria, è stata chiamata ed ha accettato immediatamente il passaggio.

Giordano Sugaroni