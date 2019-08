S. Rosa, i prossimi appuntamenti con la diretta web: domani e domenica le Minimacchine del Pilastro e del Centro Storico

loading...

NewTuscia – VITERBO – Domani e il primo settembre ci saranno le dirette via web dei canali televisivi di NewTuscia.it, TLN, Corriere di Viterbo, Viterbonews24, Lafune, Eventi della Tuscia e Diretta Sport (Spot), per il primo anno insieme nel live del trasporto delle Minimacchine, dando il via al primo network tutto viterbese.

Dopo il percorso di Miracolo di Fede del quartiere Santa Barbara, i prossimi due giorni saranno dedicati ai tragitti di Spirale di Fede, la Minimacchina del Pilastro che sfilerà per 49esimo anno sotto l’egida di Pino Loddo e di Luce di Rosa del Centro Storico ripresa nel suo 53esimo percorso e guidata dal presidente del comitato Lucio Laureti. A partire dalle 20.30 sia di sabato 31 agosto e che di domenica 1 settembre, li trasmetteremo in diretta, oltre che sui già citati giornali, anche su Newtuscia Tv.

Le iniziative non si fermano qui, i prossimi appuntamenti avranno luogo il 2 settembre con la diretta del corteo storico dalle 18.00 e il 3 settembre in esclusiva, per la prima volta, con il raduno dei facchini dalle ore 13.00; li seguiremo nel loro giro delle sette chiese, per poi proseguire la giornata le riprese del percorso di Gloria dalle 21.00. La diretta si chiude il 4 settembre con la Santa Messa nella basilica di Santa Rosa alle ore 10.00.