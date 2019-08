Partono le Interviste di SuperAbile

loading...

“TANTO SACRIFICIO, COSTANZA E DETERMINAZIONE”

NewTuscia – TARQUINIA – “Tanto sacrificio, costanza e determinazione”. Prendono il via “Le interviste di SuperAbile”, rubrica dedicata ai campioni sportivi e non solo di Tarquinia. Primi ad essere sentiti nella “press room” – appositamente allestita nello stabilimento Civico Zero – Carlo, Sara e Mirko Barreca dell’Asd Fatamorgana.

Si tratta di piccoli momenti di riflessione dove i protagonisti raccontano le proprie attività associative, personali, le proprie vittorie, i momenti più avvincenti. I video verranno postati sui canali ufficiali Facebook ed Instagram di SuperAbile.

“Dato il grande successo e la grande accoglienza dimostrata dalla Città di Tarquinia nei confronti del nostro progetto – argomenta Alfredo Boldorini, fondatore di SuperAbile – ed anche perché la nostra realtà si fonda proprio sullo sport, sulla solidarietà, sulla condivisione, abbiamo voluto creare questa piccola rubrica per dare risalto al mondo sportivo locale, con cui abbiamo avuto il piacere e l’onore di collaborare in questi due mesi. In particolare ci siamo sentiti in dovere di mettere in luce i tanti talenti, le attività di rilievo che spesso non trovano i favori mediatici della cronaca. Siamo stati onorati di averli avuti con noi e di questo ringrazio Carlo, Sara ed il pluricampione under 21 Mirko Barreca – il cui curriculum è di assoluto valore internazione, davvero – per aver accolto il nostro invito con un plauso ai gestori del Civico Zero per la cortese ospitalità”.

“Ringraziamo Alfredo per averci invitato a raccontare le attività sportive dell’Asd Fatamorgana in questa interessante rubrica – afferma Carlo Barreca, ex campione anche lui -. Per quanto riguarda il percorso di Mirko, posso dire che è stato molto impegnativo. Sacrificio, costanza e determinazione sono stati gli ingredienti che l’hanno accompagnato nella sua carriera ricca di successi internazionali. A settembre sarà impegnato nei campionati nazionali mentre sullo sfondo si intravedo i mondiali in Cile. Ricordo infine che lunedì riapriremo la nostra palestra, quindi chi volesse potrà venirci a trovare”.

Di seguito il medagliere di Mirko Barreca.

ORO C. Italiano a Squadre Regionali EsoB/Cadetti

ORO C. Italiano a Squadre Regionali EsoB/Cadetti

ORO C. Italiano Individuale Cadetti;

ORO C. Europeo a Squadre Regionali U18;

ORO C. Europeo Individuale Junior;

ORO Internazionale Coppa Campioni Austria Junior;

ORO Internazionale OPEN Croazia Junior;

ORO Internazionale Venice Cup Senior;

ARGENTO C. Italiano Individuale EsoB;

ARGENTO C. Europeo a Squadre Regionali U18;

ARGENTO Internazionale Grand Prix Croazia Junior;

ARGENTO Internazionale Open Italia Riccione Senior;

BRONZO C. Italiano Individuale Cadetti;

BRONZO C. Italiano Individuale Junior;

BRONZO C. Italiano a Squadre Sociale Cadetti/Junior;

BRONZO Coppa Italia Individuale U21;

BRONZO C. Europeo Individuale Junior;

BRONZO Internazionale Youth League Sofia Junior;

BRONZO Internazionale Youth League Umag Junior;

BRONZO Internazionale Venice Cup Junior;

BRONZO Internazionale Venice Cup U21;

MONDIALI:

11° Giacarta Indonesia Cadetti 2015;

7° Tenerife Spagna Junior 2017;

RISULTATI CARRIERA AGONISTICA di KARATE SPECIALITA’ KATA

Anno 2018/19

2°Classificato 26° Grand Prix Croatia, Junior Kata Team, Samobor (CRO) – NAZ

1°Classificato 30° C.Italiano a Rappr. Reg. Kata EsoB/Cadetti, Ostia (ITA) – CTR

Partecipation WKF K1 Premier League, Kata Team Male, Parigi (FRA) – CTR

3°Classificato 44° C.Europeo CA/JU/U21, Junior Kata, Sofia (BUL) – NAZ

Partecipation WKF K1 Premier League, Male Kata, Rotterdam (NED) – FF.OO

3°Classificato C.Italiano Kata Junior, Carugate (ITA) – FATA

1°Classificato 32° C.Italiano Kata Cadetti, Ostia (ITA) – FATA

1°Classificato 15° C.Europeo a Rappr. Reg. Kata U18, Pristina (RKS) – CTR

Partecipation WKF K1 Youth CUP, Junior Kata, Umag (CRO) – NAZ

Partecipation WKF K1 Premier League Male Kata, Halle/Leipzig (GER) – CTR

Partecipation C. Mediterraneo Junior Kata, Tangeri (MAR) – NAZ

1°Classificato 17° OPEN Croazia Junior Kata, Rijeka (CRO) – NAZ

7°Classificato 10°C.Mondiale CA/JU/U21 Junior Kata, Tenerife (ESP) – NAZ

3°Classificato WKF K1 Serie A Male Kata, Okinawa (JPN) – NAZ SEN

1°Classificato Austrian ChampionsCup, Junior Kata, Hard (AUT) – NAZ

1°Classificato EKF 45° C. Europeo CA/JU/U21, Junior Kata, Sochi (RUS) – NAZ

Partecipation WKF K1 Serie A, Male Kata, Guadalajara (ESP) – FATA

11°Classificato 53° C. Italiano Assoluto Kata Lido di Ostia (ITA) – FATA

Partecipation WKF K1 Serie A, Male Kata, Salisburgo (AUT) – FATA

3°Classificato WKF K1 Youth League, Junior Kata, Sofia (BUL) – FATA

3°Classificato WKF K1 Youth League, Junior Kata, Umag (CRO) – FATA

3°Classificato Coppa Italia U21, Ostia Lido-Roma (ITA) – FATA

Partecipation WKF K1 Serie A, Male Kata, Shanghai (CHN) – FATA

3°Classificato Venice Senior & U21 Cup, U21 Kata, Caorle (ITA) – FF.OO

1°Classificato Venice Senior & U21 Cup, Senior Kata, Caorle (ITA) – FF.OO

Partecipation WKF K1 Serie A, Male Kata, Salisburgo (AUT) – FF.OO

2°Classificato 20° Adidas Open Italia, Male Kata, Riccione (ITA) – FF.OO

Partecipation WKF K1 Serie A, Male Kata, Istanbul (TUR) – FF.OO

Partecipation WKF U21 Cup, U21 Kata, Umag (CRO) – FF.OO

SuperAbile Viterbo