Il Museo della Ceramica della Tuscia è aperto per la festività di S.Rosa

loading...

NewTuscia – VITERBO – In occasione della festività di S.Rosa, il Museo della Ceramica della Tuscia in via Cavour 67 a Viterbo offrirà, in aggiunta ai normali giorni di attività settimanale di giovedì, venerdì, sabato e domenica, una apertura straordinaria rimanendo aperto mercoledì 4 settembre, dalle ore 15 alle ore 19.

L’ingresso rimane gratuito.

Per informazioni e per prenotare una visita guidata: museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, 0761 223674, 0761 346136.

Museo della Ceramica della Tuscia