Esposizione rifiuti nel centro storico durante la festività di Santa Rosa, informazioni utili

Mercoledì 4 settembre chiuso il centro comunale di raccolta di Grotte Santo Stefano

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Rifiuti nel centro storico durante le festività di Santa Rosa, come e quando esporli durante le festività di Santa Rosa.

Domenica 1 settembre – Raccolta regolare, ovvero raccolta antimeridiana (a partire dalle ore 5) della sola frazione organico, per le utenze non domestiche del settore bar, ristorazione e alimentari.

Lunedì 2 settembre – La raccolta sarà effettuata solo nel turno antimeridiano, a partire dalle ore 5, per i seguenti rifiuti: organico (utenze domestiche e non domestiche), imballaggi in vetro (solo utenze non domestiche), imballaggi in cartone (solo utenze non domestiche). Gli utenti dovranno esporre i rifiuti dalle ore 24 di domenica 1 settembre alle ore 5 di lunedì 2 settembre.

Martedì 3 settembre – La raccolta sarà effettuata solo nel turno antimeridiano, a partire dalle ore 5, per i seguenti rifiuti: carta (sia per le utenze domestiche sia per le non domestiche), imballaggi in organico (solo per utenze non domestiche del settore bar, ristorazione e alimentari), imballaggi in cartone (solo per utenze non domestiche). Gli utenti dovranno esporre i rifiuti dalle ore 24 della sera precedente alle ore 5 di martedì 3 settembre.

Mercoledì 4 settembre – Non sarà effettuata la raccolta dell’organico nel turno antimeridiano. Così come non sarà effettuata la raccolta pomeridiana destinata alle utenze non domestiche delle frazioni imballaggi in cartone e in vetro (quest’ultima sarà posticipata al turno antimeridiano di giovedì 5 settembre).

Giovedì 5 settembre – Regolare raccolta imballaggi in plastica e metalli per utenze domestiche e non domestiche nel turno antimeridiano, a partire dalle ore 5. Gli utenti dovranno esporre i rifiuti dalle ore 24 di mercoledì 4 settembre alle ore 5 di giovedì 5 settembre. Sarà inoltre effettuata nel turno antimeridiano di giovedì 5 settembre la raccolta degli imballaggi in vetro per le sole utenze non domestiche. Nel turno pomeridiano di giovedì 5 settembre sarà regolarmente effettuata la raccolta degli imballaggi in cartone (solo utenze non domestiche) e organico (solo per utenze non domestiche del settore bar, ristorazione e alimentari).

Si ricorda inoltre che mercoledì 4 settembre il centro comunale di raccolta di Grotte Santo Sfefano resterà chiuso.