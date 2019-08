Cucina tipica, a Canepina la Sagra dei Ceciliani

loading...

NewTuscia – CANEPINA – Nuovo appuntamento a Canepina con i piatti tipici della tradizione culinaria locale, capace di attirare buongustai da tutta la provincia di Viterbo e oltre.

Sabato 7 e domenica 8 settembre, in Piazzale Primo Maggio, nell’area antistante la cantina di Santa Corona, è in programma la Sagra dei Ceciliani. Così come i maccaroni, noti anche come fieno, i ceciliani fatti a mano sono un altro primo piatto caratteristico della cucina canepinese da far conoscere e valorizzare.

Previsto uno stand gastronomico unico con menù fisso a 20 euro che comprende ceciliani al ragù, ceciliani ai porcini e salsiccia, braciola e salsiccia, contorno, dolcetti e bevande. Si consiglia la prenotazione. In caso di maltempo la sagra si svolgerà all’interno della cantina di Santa Corona.

La Sagra dei Ceciliani è organizzata da Comune di Canepina, Pro Loco di Canepina e Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2019-2020.

Per informazioni e prenotazioni: 392.1881670 (Getulio) – 392.0183259 (Fabio) – 338.9660717 (Mario) – 380.7784369 (Quintilio) – 327.8799985 (Riccardo)

