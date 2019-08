Corsa all’anello. Rivincita: De Piscopo, Togni e Giorgione ospiti speciali

loading...

Gli ospiti presenzieranno tre eventi in programma, atteso in città anche l’attore Edoardo Siravo

NewTuscia – NARNI – Saranno tre gli ospiti di punta che parteciperanno alla Rivincita (13 – 22 settembre), presenziando tre importanti eventi.

Domenica 15 settembre tornerà in città un “amico” della Corsa all’Anello: il celebre cuoco Giorgione che alle 20 al Giardino dei Semplici di Palazzo dei Priori parteciperà al “certamen gastronomico” con il Mastro Martino da Como. Si tratterà di un cooking show in cui si scontreranno i due cuochi che reinterpreteranno ricette medievali. Il pubblico presente assaggerà e voterà i piatti, decretando il vincitore. Per Giorgio Barchiesi, protagonista del fortunato programma del Gambero Rosso Channel “Giorgione Orto e Cucina” che negli anni passati ha dedicato due puntate alla Corsa all’Anello, è la quarta partecipazione alla festa cittadina che ormai non può fare a meno della sua presenza.

Giovedì 19 settembre arriverà la celebre ballerina del seguito programma di Raiuno “Ballando con le Stelle” Samanta Togni. La danzatrice presenzierà l’evento che si terrà alle 21 in piazza dei Priori “Choreutike”, spettacolo congiunto dei gruppi danza dei terzieri della Corsa all’Anello. La Togni si esibirà con le ballerine interpretando la Madonna, alla quale la Rivincita è dedicata. La danzatrice ha in serbo altre sorprese nelle quali verrà coinvolto il pubblico e che sono ancora top secret.

Venerdì 20 settembre l’ospite speciale sarà il percussionista e cantautore Tullio De Piscopo che alle 21.30 parteciperà allo stadio San Girolamo all’evento “Cor unum, unum sonum”, grande spettacolo coreografico a cura dei gruppi musici della Corsa all’Anello, degli sbandieratori Città di Narni e della Compagnia Milites Gattamelata del terziere Mezule. De Piscopo che parteciperà allo spettacolo, suonando con i musici, al termine si esibirà in un’attesa jam session.

Ai tre ospiti speciali, si va a sommare anche la presenza straordinaria dell’attore Edoardo Siravo che sabato 14 settembre alle 18,30 alla Loggia dei Priori parteciperà all’evento “Va l’aspro odor dei vini l’animo a rallegrar” (con Gabriella Casali e Germano Rubbi), degustazione in rima in collaborazione con l’Associazione Produttori Ciliegiolo.

Gli ospiti della Rivincita sono stati scelti dall’Associazione Corsa all’Anello per dare risalto ad eventi che prevedono la presenza di risorse della Corsa all’Anello, sulle quali si sta puntando molto dando alla festa dei tagli tematici che arricchiscono l’offerta culturale e turistica.

Il programma ufficiale di tutti gli eventi della Rivincita, che inizierà il 13 settembre con il passaggio del banditore e l’apertura delle osterie e terminerà il 22 settembre con la sfida al Campo de li Giochi tra i cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, è consultabile al sito www.corsallanello.it. Il programma è ricco di eventi della tradizione, mostre, concerti, spettacoli, con tante novità.

Associazione Corsa all’Anello