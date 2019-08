“Caffeina Christmas Village”, le precisazioni di Caffeina cultura

loading...

NewTuscia – VITERBO – La Fondazione Caffeina Cultura in relazione agli articoli apparsi in questi giorni su alcuni quotidiani locali contenenti informazioni errate e lesivi dei propri interessi comunica quanto segue:

La Fondazione pur non ritenendo di dover commentare a mezzo stampa un giudizio civile, che non riguarda come invece erroneamente riportato il “Caffèina Christmas Village”, e nel quale è coinvolta marginalmente e per il quale ha chiesto addirittura di essere estromessa, tiene invece a sottolineare di non aver nulla a che fare con procedimenti penali e/o eventuali denunce presentate che non la riguardano in nessun modo.Per tali motivi ovviamente Caffeina si riserva la tutela della propria immagine e onorabilità in ogni sede competente.

Per ciò che concerne il Natale 2019 la Fondazione come nei tre anni passati ha presentato già a Marzo la domanda per essere autorizzata a realizzare anche per il corrente anno il “Caffeina Christmas Village” ed è in attesa della risposta da parte del Comune di Viterbo, non ancora pervenuta, non potendo pertanto ad oggi confermare la sede di Viterbo per lo svolgimento della manifestazione.

La Fondazione Caffeina Cultura conferma in ogni caso la manifestazione “Caffeina Christmas Village” anche per il Natale 2019 essendo al vaglio della stessa diverse proposte fatte da altre amministrazioni Comunali per la realizzazione dell’evento di cui a breve verrà decisa la sede e si avvierà la complessa macchina organizzativa.

Fondazione Caffeina Cultura Onlus