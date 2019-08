Viale Trento: Arena si impegna sugli ingombranti ma…ancora stanno lì

loading...

NewTuscia – VITERBO – In data 22 agosto 2019 NewTuscia.it aveva segnalato con un articolo (http://www.newtuscia.it/2019/08/22/viale-trento-come-il-bronx-tra-rifiuti-e-buio-foto/) la situazione di forte degrado nella quale si trovava Viale Trento, uno dei nodi più trafficati di Viterbo.

Successivamente, il giorno 23 agosto, con un messaggio WhatsApp indirizzato al Sindaco Arena (messaggio documentabile se richiesto), si era nuovamente sollecitato un interessamento presso chi di dovere come primo cittadino per la presenza di ingombranti a Viale Trento.

Ad oggi, nonostante le varie segnalazioni, nulla è stato fatto. Nessuno è intervenuto.

I rifiuti ingombranti di Viale Trento fanno bella mostra di sé nello stesso punto da innumerevoli settimane. Sono solo stati spinti vicino ad una panchina di pietra, presumibilmente da qualche cittadino, forse per non fare sentire solo chi si vuole riposare durante una passeggiata.

Rivolgendoci direttamente al Sindaco Arena avevamo sperato, data la stima che c’è nei suoi riguardi, quantomeno che dimostrasse un interessamento affinché venisse finalmente ripulita un’area tanto trafficata dai cittadini viterbesi e non. Sono mesi che i proprietari degli esercizi commerciali segnalano la vergognosa situazione nella quale versa uno dei Viali più deturpati del centro Viterbese che, oltre che per la presenza di ingombranti e bottiglie/lattine di birra abbandonate da cittadini poco virtuosi, risulta anche essere totalmente al buio al calar della luce.

Pertanto si richiede nuovamente l’immediato intervento presso chi di competenza del Sindaco di una città pronta a portare in scena l’evento più importate dell’anno con un afflusso notevole di ospiti anche internazionali.