Orvieto, aggiornamenti sul guasto alla tubatura di adduzione del serbatoio di Ciconia:

NewTuscia – [SII-INF]/TERNI – CICONIA DI ORVIETO – Sta proseguendo in maniera spedita l’intervento del Servizio Idrico integrato a Ciconia di Orvieto dove si è verificata la rottura di una porzione della conduttura di adduzione del serbatoio principale.

In stretta collaborazione con il Comune di Orvieto, Sii, insieme ad Asm, sta procedendo in queste ore alla sostituzione di un tubo di grosse dimensioni che risulta danneggiato. Le operazioni sono rese difficoltose a causa del posizionamento del supporto idrico, collocato in aperta campagna, cosa che rende il lavoro molto impegnativo per gli addetti alle riparazioni.

A tale proposito Sii e Comune rendono noto che per la sostituzione del tubo sarà necessario chiudere temporaneamente l’erogazione idrica, fatto che comporterà un abbassamento momentaneo del livello del serbatoio. Alcune utenze potrebbero risentire di un calo della pressione e quindi scontare una riduzione del volume ai rubinetti o una momentanea sospensione del servizio.

Il cronoprogramma prevede comunque il completamento del lavoro in giornata. Il Sii si scusa anticipatamente per eventuali disservizi.