Il nido a colori, consegnate le chiavi. Si parte il 9 settembre

NewTuscia – VITERBO – Consegnate le chiavi dell’asilo nido Il Nido a colori alla cooperativa che ne curerà la gestione. Dal prossimo 9 settembre, giorno di inizio dell’anno educativo 2019/2020 anche per tutti gli altri nidi, la struttura accoglierà i piccoli cittadini viterbesi. Lo comunica l’assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna che, ieri mattina, insieme al sindaco Arena, si è recata sul posto per incontrare i responsabili della Gea, la cooperativa risultata prima alla gara bandita dal Comune per la gestione del nido.

“Con il sindaco abbiamo consegnato ufficialmente le chiavi del Nido a colori ai responsabili della cooperativa che si prenderà cura dei piccoli ospiti e che gestirà il nido comunale del quartiere Santa Barbara. Da ieri sono partite infatti tutte le operazioni di sistemazione, organizzazione e pulizia degli spazi, in modo da essere pronti per il giorno di apertura. Il 9 settembre, appunto, in linea con l’inizio dell’anno educativo 2019/2020. Lo sforzo e il lavoro portato avanti in questi mesi dagli uffici dell’assessorato hanno portato a questo risultato molto atteso, soprattutto dalle tante famiglie che hanno scelto questa struttura per i loro piccoli. Il tutto senza un giorno di ritardo rispetto all’avvio degli altri nidi – ha aggiunto l’assessore Sberna -.

Nei giorni che precedono l’apertura, a partire dal 2 settembre, Il Nido a colori sarà a disposizione per consentire alle famiglie di conoscere locali, responsabili, operatori ed educatori che accoglieranno i loro bimbi e programmare nel migliore dei modi l’attività educativa”. “L’amministrazione comunale ci teneva molto a far partire con puntualità l’attività educativa del Nido a colori – ha sottolineato il sindaco Arena -. Per questo ringrazio l’assessore Sberna e i suoi uffici che hanno lavorato affinchè venisse rispettato il giorno di apertura. Buon lavoro agli educatori e a tutto il personale del nuovo nido comunale e buon anno educativo alle famiglie e ai loro piccoli”.