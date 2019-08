Dagli scranni dell’Università Agraria la nascita di un nuovo movimento: Forza Civica

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Ne parla il capoguppo Alberto Tosoni: “Dopo le numerose dimissioni e le seguenti surroghe, crediamo sia doveroso mettere ordine negli schieramenti, anche per offrire maggiore chiarezza nel percorso di lavoro. Nessun nome nuovo nelle nostre fila, bensì le persone con cui in vario modo abbiamo già portato avanti percorsi o progetti: sono fiero di avere in squadra Andrea Serafini, Bruno Cardia, Gianluca Pascucci, Rosanna Moioli. Ciascuno sin dall’entrata all’Ente ha lavorato sui problemi importanti; continueremo su questa linea, ma con maggiore coordinamento, unendo forze, competenze ed idee per raggiungere risultati concreti. Il primo passo? Lavorare bene nelle commissioni dedicate al bilancio ed al nuovo statuto”.

Non soltanto un nome nuovo, dunque, ma un gruppo di lavoro coeso pronto a servire l’Ente ed a lavorare sulle tematiche importanti. Un gruppo che non si limita alle mura di Palazzo Vipereschi, come sottolinea Tosoni: “La nostra squadra crede nel costruire, senza pregiudizi e con l’unico obiettivo di cambiare le cose in meglio, dando fiducia a chi ha idee e possibili soluzioni”.

E dato che, giustamente, i cittadini chiedono più trasparenza, sarà nostra cura operare una maggiore comunicazione al fine di informare puntualmente sia su quanto fatto sin’ora, sia su quanto faremo.