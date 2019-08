ArtCity, concerto “Vivaldi Sacro” al Monastero di Santa Scolastica Subiaco

loading...

Domenica 1 settembre ore 21.00 Monastero di Santa Scolastica, Subiaco

NewTuscia – SUBIACO – Domenica 1 settembre, alle ore 21.00, Modo Antiquo presenta il concerto Vivaldi Sacro, presso il Monastero di Santa Scolastica a Subiaco.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti, realizzata dal Polo Museale del Lazio e dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un viaggio tra i tesori del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario, declinato secondo suggestioni dettate dai luoghi.

Pochi conoscono l’intima bellezza della produzione sacra di Antonio Vivaldi: il ‘Prete Rosso’ è divulgato – e svillaneggiato – soprattutto come virtuoso di violino o impetuoso autore di arie d’opera. Ma il nucleo più profondo e significativo della sua opera si trova nella produzione sacra, alla quale destina i suoi temi più belli e le sue ispirazioni più alte. Vivaldi era un prete che non diceva messa: la favola che lo descrive lasciar l’altare tre volte per correre in sagrestia a scrivere musica è stata finalmente derubricata a impostura e bandita da ogni biografia.

La rassegna “Palcoscenico” continua mercoledì 4 settembre a Bagnaia (VT) con il Gran Ballo in Villa della Società di Danza di Viterbo. Tutti gli altri appuntamenti possono essere consultati sul sito www.art-city.it

Vivaldi Sacro:

Nicki Kennedy soprano

Federico Maria Sardelli direttore

Modo Antiquo su strumenti d’epoca

Raffaele Tiseo, Paolo Cantamessa, Luca Ranzato, Stefano Bruni, Emanuele Marcante, Laura Scipioni violini

Pasquale Lepore viola

Bettina Hoffmann violoncello

Federico Bagnasco contrabbasso

Simone Vallerotonda tiorba

Andrea Coen organo

Informazioni per il pubblico:

Monastero di Santa Scolastica

Via dei Monasteri, 22

00028 Subiaco (RM)

tel. +39 0774 85525

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Cura e coordinamento organizzativo

Marina Cogotti

#ARTCITYESTATE2019