ArtCity, concerto “il Trespolo Tutore” dell’Ensemble Mare Nostrum al Palazzo Farnese

NewwìTuscia – CAPRAROLA – Sabato 31 agosto, alle ore 21.00, l’Ensemble Mare Nostrum presenta, in collaborazione con il Festival Barocco Alessandro Stradella, l’opera comica “Il Trespolo Tutore” a Palazzo Farnese a Caprarola.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Palcoscenico” a cura di Marina Cogotti, realizzata dal Polo Museale del Lazio e dall’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: un viaggio tra i tesori del Lazio, ben 23 siti d’eccellenza, tra musei, palazzi nobiliari e complessi religiosi, legati da un programma vario, declinato secondo suggestioni dettate dai luoghi.

Il Trespolo Tutore è l’unica opera comica di Alessandro Stradella, nella quale si vede come Stradella conoscesse bene i gusti e le tendenze del pubblico, e che l’aveva acquisito a notevole esperienza nella caratterizzazione musicale e drammatica dei personaggi buffi. La figura del vecchio Trespolo è uno dei primi esempi di una lunga serie di bassi buffi nel repertorio operistico.

Composto sul bellissimo libretto di Villifranchi, un grande poeta che come Stradella non ha ancora ricevuto il riconoscimento che merita, Il Trespolo presenta una struttura costruita magistralmente nella quale si intrecciano una gran varietà di situazioni e dove ogni personaggio è finemente caratterizzato da un punto di vista psicologico. Stradella come al solito non manca di mostrare il suo personale punto di vista sulla morale e costumi del tempo.

La rassegna “Palcoscenico” continua domenica 1 settembre con Vivaldi Sacro “Modo Antico” al Monastero di Santa Scolastica a Subiaco. Tutti gli altri appuntamenti possono essere consultati sul sito www.art-city.it

Il Trespolo Tutore

Opera per 6 voci, 2 violini e b.c. di A. Stradella

In collaborazione con

Festival Barocco Alessandro Stradella

Roberta Mameli Artemisia, soprano

Riccardo Novaro Trespolo, baritono

Silvia Frigato Ciro, soprano

Rafał Tomkiewicz Nino, controtenore

Luca Cervoni Simona, tenore

Paola Valentina Molinari Despina, soprano direzione di Andrea De Carlo

regia di Paweł Paszta

Informazioni per il pubblico:

Palazzo Farnese

Piazza Farnese, 1 01032 Caprarola (VT)

Tel. +39 0761 646052

Biglietto intero € 5,00 | ridotto € 2,00

Consigliata prenotazione

Cura e coordinamento organizzativo

Marina Cogotti