NewTuscia – VITERBO – Annullo filatelico di Poste Italiane dedicato al Trasporto della Macchina di Santa Rosa, datato 3 settembre 2019. L’annullo sarà a disposizione di collezionisti e non la mattina del 3 settembre, fuori l’ufficio postale di via Ascenzi, e l’intera giornata del 4 settembre, all’interno del monastero di Santa Rosa. La cerimonia di annullo è prevista alle ore 9 del 3 settembre all’ufficio postale di Viterbo Centro, in via Ascenzi.