X Car Motorsport a tre punte, per il round di Imola del trofeo Supercup

La squadra di Civita Castellana, al via del sesto round del trofeo Supercup sul prestigioso circuito di Imola, schiererà ben tre piloti con i propri colori.

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. L’Asd X Car Motorsport è pronta a tornare in pista per il sesto appuntamento del Trofeo Supercup, in programma all’autodromo “ Enzo e Dino Ferrari” di Imola dal 30 Agosto al 1 Settembre: weekend che si prospetta di grande impegno per la squadra civitonica, che schiererà al via della gara ben tre piloti.

Nella classe Turismo 3 della prima divisione, sarà impegnato il civitonico Luigi Gallo al volante della solita Mini John Cooper Works: l’obiettivo è quello di mettere in mostra una prestazione di spessore, confermando l’ottimo livello di competitività dimostrato in questa stagione 2019 e conquistare punti preziosi in ottica della classifica di campionato.

In seconda divisione, nella classe Turismo 6, il team schiererà due piloti: il primo pilota sarà Mario Benvenuti, che al volante di una Peugeot 106, è pronto a continuare il percorso di crescita con la vettura francese su un tracciato tutto da imparare e che sulla carta piace al pilota di Civita Castellana.

Il secondo pilota nella Turismo 6 sarà invece il lughese Stefano Bosi, che dopo un inizio di stagione alla guida della Mini Cooper, debutta al volante di una Peugeot 106: per Stefano sarà una gara di apprendistato con la nuova vettura, su un circuito che conosce molto bene, visto che Imola è la sua gara di casa.

Il programma di gara prevede per venerdì 30 agosto due sessioni di prove libere, mentre per sabato 31 agosto sono previste le qualifiche e gara 1. Domenica 1 settembre andrà in scena gara 2.