Nuova dirigente scolastica a capo dell’Ic A. Scriattoli di Vetralla

loading...

NewTuscia – VETRALLA – A partire dal 1 settembre 2019 la Professoressa Elisa Maria Aquilani andrà il pensione e si insedierà alla dirigenza dell’IC Scriattoli di Vetralla la professoressa Deborah Puntel.

Nel ringraziare la Professoressa Aquilani per la serietà, la professionalità, la discrezione con la quale ha ricoperto il suo ruolo in questi anni nonché per l’encomiabile attaccamento al lavoro e alla Città, l’Amministrazione comunale di Vetralla dà il benvenuto nella comunità e augura buon lavoro alla professoressa Deborah Puntel che, tra tante opportunità e alternative, ha scelto di venire a dirigere il nostro Istituto.

Con l’occasione si comunica che è in corso la stipula di una convenzione tra il Comune di Vetralla e la Provincia di Viterbo per l’utilizzo di n.7 locali più servizi con ingresso indipendente presso l’ISS Canonica per ospitare alcune classi della scuola secondaria di Primo grado A. Scriattoli per il prossimo anno scolastico.

La concessione doterà l’IC Scriattoli di ulteriori spazi per le attività didattiche, grazie alla disponibilità ed alla collaborazione dell’Amministrazione Provinciale e della Dirigenza dell’IPSEOA Farnese.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA