Il Gruppo CambiAmo Spello presenta interrogazioni

NewTuscia – SPELLO – Riceviamo e pubblichiamo.

Crisi della Pasta Julia, rottura delle fogne a Capitan Loreto e pattinaggio artistico a rotelle. Saranno tre dei temi discussi nel consiglio comunale in programma giovedì 29 agosto alle 17.30 oggetto di interrogazioni presentate dal Gruppo consiliare CambiAmo Spello. I consiglieri Paolo Lillocci e Lorenzo Sensi presenteranno al Consiglio in totale nove interrogazioni e due interpellanze, frutto di un grande lavoro di studio e di ascolto delle esigenze dei cittadini nei primi tre mesi della legislatura.

Le altre interrogazioni riguarderanno la manutenzione del verde pubblico in generale, la manutenzione del verde pubblico nei pressi della Sala Frassati in via Pinturicchio, le problematiche di via Lago di Vico, la potatura e il controllo delle piante in prossimità delle strade di via Fosco Fusaia, via Benedetto Crispoldi, via Alionsini e Piazza Partigiani e rifacimento manto stradale, la messa in sicurezza di Porta Urbica, degrado di via Tempio di Diana e via Centrale Umbra e la manutenzione del verde in viale Poeta. Le due interpellanze avranno per oggetto la manutenzione e la pulizia delle strade nelle frazioni ed i problemi di allagamento in via Campania.

CambiAmo Spello