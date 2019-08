loading...

NewTuscia – VITERBO – Il Terzino sinistro, classe 1996, proviene dalla Cantera del Barcellona dove ha giocato nelle squadre Under 17, 18 e 19. Inoltre, il calciatore ha vestito la maglia del Monaco B in Francia, del La Roda CF, del FC Vilafranca e del Getafe CF B in Spagna (ultima stagione 2018/2019).

A.S. Viterbese Castrense