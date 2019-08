“Il Facchino”: in uscita oggi il videoclip del singolo targato Sognando Favl, scritto da Elia Caprera da un’idea di Mammo Rappo

loading...

Riceviamo e pubblichiamo.

Prodotto e sponsorizzato dall’Associazione Culturale ProMETEUS, il video celebra la figura del facchino, motore del Trasporto che ogni anno fa battere i cuori dei viterbesi nel segno della devozione alla piccola Rosina.

Le immagini sono ad alto contenuto emotivo: al ritmo dell'”uno-uno-uno” che segna la marcia, i due artisti ripercorrono i vari momenti della preparazione, introdotti dalle parole che Papa Giovanni Paolo II regaló alla città nel corso della sua visita e del Trasporto Straordinario del 27 Maggio 1984.

Un video che conquisterà i cuori di tutti i cittadini viterbesi e, perché no, dei turisti e visitatori che ogni anno invadono la nostra Viterbo per l’occasione. Riscoprire le tradizioni che ci legano al territorio, risvegliare l’orgoglio viterbese per prenderci cura di Viterbo: è l’obiettivo del progetto culturale di Sognando Favl che oggi, con il singolo “Il Facchino”, posa una pietra miliare di questo percorso.

Il videoclip del singolo è disponibile sulla pagina Facebook e canale YouTube ai seguenti link:

https://www.facebook.com/sognandofavl/

https://youtu.be/ewOLRVPlNAg

Sognando Favl – Associazione Culturale ProMETEUS