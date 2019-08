Bagnoregio, Profili: “Dobbiamo dare dare il massimo per garantire piena efficacia dei servizi indirizzati ai cittadini”

loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera che, a tre mesi dall’insediamento della giunta Profili, il Sindaco invierà ad ognuno dei dipendenti del comune che rappresenta.

Cari collaboratori,

scrivo per condividere con Voi alcune riflessioni, che reputo importanti per il bene dell’ente di cui tutti noi facciamo parte e che a vario titolo ognuno rappresenta. Il Comune di Bagnoregio ha cambiato natura, nel giro di pochi anni, grazie allo sviluppo turistico.

Una crescita importante che inevitabilmente ha finito per scaricare anche il suo peso su ognuno di Voi. Sono aumentate le iniziative, i servizi da gestire si sono fatti più articolati e ne sono nati di nuovi. Questa amministrazione, in continuità con la precedente, intende ringraziarVi per il Vostro impegno e il lavoro quotidiano che svolgete.

La nuova amministrazione si è insediata da poco e sta procedendo alla riorganizzazione degli uffici, per alcuni versi obbligata dalla possibilità sfruttata da alcuni di voi, di accedere ad una meritata pensione.



Ritengo sia importante ringraziare ma reputo ancora più significativo incoraggiare tutti a dare il massimo. Quelli che abbiamo davanti sono anni decisivi. L’obiettivo politico del mio mandato consiste principalmente nell’organizzare nei dettagli ogni servizio al turismo già esistente e strutturarne di nuovi, in maniera di accrescere le entrate nelle casse comunali e sostenere, potenziandola, l’industria turistica che già oggi garantisce importanti livelli di occupazione e reddito per le famiglie bagnoresi.

Per questo è nata Casa Civita, interamente partecipata dal Comune, che seguirà questi fondamentali aspetti. Sarà un beneficio per tutti noi e avrà ricadute positive anche nell’organizzazione del lavoro all’interno dei nostri uffici, liberati da una serie di incombenze.



Ognuno di noi, a questo punto, deve dare il massimo per garantire una piena efficacia dei servizi indirizzati ai cittadini di Bagnoregio. Dobbiamo continuare a seguire con attenzione, ma anche con rinnovato entusiasmo, quello che è gestione ordinaria. Mettere energia e impegno per seguire i progetti e le richieste di finanziamento inoltrate presso vari enti.



C’è bisogno di remare tutti nella stessa direzione, che possa assicurare risultati importanti al paese e alla comunità di cui siamo al servizio. Velocità, competenza, precisione sono le caratteristiche che dovremo mostrare ogni giorno, dimostrando nel lavoro il valore di un Comune che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista e di primo piano nell’intera provincia. Lavorare per il Comune di Bagnoregio sia per tutti un motivo di orgoglio e accenda in noi la volontà di dare sempre e comunque il massimo.



Vi chiedo di coltivare l’armonia negli uffici e tra gli uffici. Vi chiedo di essere fedeli al paese per cui avete l’onore e l’onere di lavorare.

Grazie per la collaborazione

Luca