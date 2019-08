Viabilità, iniziati lavori su SR 205 Amerina a Orvieto scalo

loading...

NewTuscia – ORVIETO – Sono partiti ieri i lavori di rifacimento del manto stradale della SR 205 Amerina che collega l’uscita dell’A1 fino all’intersezione con la SR 71 ad Orvieto scalo. Lo rende noto il servizio viabilità della Provincia di Terni che aveva espletato la gara d’appalto in base alla quale sono stati aggiudicati i lavori.

Il progetto prevede un investimento di 380mila euro per la riqualificazione di oltre 1 chilometro e 200 metri di strada. Con i fondi, di concessione regionale, saranno realizzate opere di fresatura di asfalto esistente, ricostituzione del binder e successiva nuova stesa di asfalto.

L’intervento è di particolare importanza per via delle condizioni di usura che mostra la strada e per la sua rilevanza essendo quotidianamente percorsa di notevoli flussi di traffico civile e commerciale. Altri lavori sono stati aggiudicati su altre strade del territorio provinciale, sempre per riqualificazione del manto stradale, e partiranno a breve.