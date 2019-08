Un desiderio di Irene, riprende il 7 ottobre l’attività psico-fisica in vasca per donne operate di tumore al seno

loading...

Alla piscina MGM dopo l’estate ricominciano i corsi organizzati da Confartigianato Imprese di Viterbo, ANCOS Confartigianato Viterbo e Asl di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Riprenderanno il prossimo lunedì 7 ottobre i corsi di “Un desiderio di Irene”, il programma di attenzione psico-fisica in vasca per donne operate di tumore al seno realizzato da Confartigianato Imprese di Viterbo, Ancos e Asl di Viterbo, in collaborazione con piscina MGM, associazioni Beatrice e Aman e partner privati. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è stata concepita per ricordare adeguatamente Irene, giovane impiegata negli uffici dell’associazione viterbese che a soli 38 anni, dopo aver combattuto la malattia con grande coraggio, se ne è andata ad inizio 2019.

Dopo il successo della prima edizione, su proposta di Ancos Confartigianato, a stretto contatto con la Asl di Viterbo, con Aman e Beatrice, grazie alla rinnovata e insostituibile disponibilità della piscina MGM della famiglia Mattioli, delle istruttrici federali Simona Cimichella e Carla Ferrazzani, dei partner Regie Auto e Mastronicola, infatti, le donne partecipanti potranno di nuovo seguire gratuitamente percorsi di benessere in vasca in un ambiente a loro esclusivamente dedicato.

L’attività in acqua si svolgerà anche nella seconda stagione ogni lunedì, in orario dedicato, a partire dal 7 ottobre. Per informazioni su come partecipare è possibile rivolgersi al reparto di Oncologia e Rete oncologia dell’ospedale di Belcolle o contattare direttamente la piscina MGM in Strada Castiglione 51 a Viterbo, tel. 0761-390242, mail info@piscinamgm.it.