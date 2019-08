Treja, ricominciano le visite guidate dopo la pausa estiva

loading...

NewTuscia – CALCATA – Dopo il periodo di pausa per il troppo caldo, per domenica 1 settembre è prevista una giornata che prevede la visita al borgo di Calcata e a seguire un’escursione lungo il sentiero 009, percorrendo il quale raggiungeremo il sito archeologico di Santa Maria di Castelvecchio dove potremo ammirare i resti dell’abitato medievale, con la sua chiesa, torre, convento e abitazioni rupestri. Infine pic-nic in compagnia nell’area attrezzata di Santa Maria da cui si gode di una vista mozzafiato sul fiabesco borgo di Calcata. Al ritorno piccola deviazione (circa 600 metri) per guardare e fotografare sculture moderne dislocate lungo un percorso in natura e per vedere Calcata da diversi punti panoramici.

Appuntamento:

Domenica 1 settembre ore 10,00 di fronte agli uffici del Parco, in piazza Vittorio Emanuele II, 4 nel borgo di Calcata (Vt)

Thesan – Elisa Achilli

Tel: 328 0166513

Si consiglia di portare scarpe da trekking, acqua a sufficienza, un cappello, abbigliamento adatto e pranzo al sacco.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria

Il calendario completo delle visite guidate è disponibile sul sito www.parchilazio.it/valledeltreja