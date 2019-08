Senso unico alternato su SR 79 Ternana da settembre a novembre

loading...

NewTuscia – TERNI – Per l’installazione della rete gas metano, la Provincia di Terni, su richiesta della società interessata, ha emanato un’ordinanza per l’istituzione di un senso unico alternato con semaforo sulla SR 79 Ternana fra Terni e San Gemini.

Il provvedimento scatterà il 2 settembre e terminerà il 30 novembre nei seguenti tratti: dal km 0+888 al km 1+423 e dal km 2+450 al km 3+485 per tratti di volta in volta non superiori a 100 metri.