Orchestraccia, tour strepitoso, è ospite al Mare di Circe Festival

NewTuscia – SAN FELICE – In attesa di approdare il prossimo 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma con lo spettacolo “Gente di Roma”, l’Orchestraccia riscuote un successo dietro l’altro nelle oltre 50 date del tour estivo, in cui non manca mai la travolgente esibizione dell’ultimo singolo “Semo gente de borgata”, nella versione rivista del successo dei Vianella del 1972.

Il collettivo romano sarà ospite al Mare di Circe Festival dal 29 a 31 agosto a San Felice Circeo nella prima edizione della kermesse cinematografica che vede la direzione artistica di Paolo Genovese. Durante le tre serate, oltre ai grandi classici romaneschi rivisitati, non mancheranno sicuramente sorprese che vedranno il coinvolgimento degli altri artisti presenti.

In autunno è prevista anche l’uscita del nuovo album: il disco della maturità, forse il più sociale di tutti gli altri, ma allo stesso tempo bellissimo, veloce e ballabile.

Prossimi live:

06/09: ROIATE

07/09: ZAGAROLO

08/09: PRIMAVALLE

ORCHESTRACCIA