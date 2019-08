Al via le Masterclass dell’Accademia Tarquinia Musica

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Seminari, lezioni e concerti. È questo il ricco programma della quinta edizione di Masterclass organizzata dall’Accademia Tarquinia Musica, al via oggi. Fino all’1 settembre, il Civico zero resort di Marina Velca sarà un campus musicale estivo con docenti di conservatorio, concertisti e allievi impegnati nei corsi di alto perfezionamento di clarinetto, contrabbasso, euphonium, flauto, sassofono e tromba.

“La manifestazione – affermano la presidente dell’Accademia Roberta Ranucci e il direttore artistico Giovanni Lorenzo Cardia – nasce dalla voglia di offrire, in modo particolare ai giovani, la possibilità di vivere un’esperienza diversa dalle lezioni classiche. Saranno dei veri e propri laboratori dove ci si confronta, si approfondiscono le conoscenze musicali, si prova in un clima che annulla la distinzione tra allievo e docente”. Dal 30 agosto all’1 settembre la sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia ospiterà i concerti pomeridiani (ore 18) e serali (ore 21) della rassegna. Sei eventi, a ingresso gratuito, che proporranno un viaggio nel mondo della grande musica classica.

“I protagonisti saranno gli allievi delle masterclass – concludono la presidente Ranucci e il direttore artistico Cardia -. Potranno così mettere in mostra il loro talento e farsi apprezzare da un pubblico che ci auguriamo numeroso. Spesso non è facile organizzare concerti, anche per la difficoltà di trovare luoghi adatti. Con Masterclass riusciamo a creare un’iniziativa culturale di ampio respiro, che unisce la didattica alla possibilità di salire su un palcoscenico reale”. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Tarquinia, il contributo della Fondazione Carivit, e vede la collaborazione della ditta Pianoforti Di Marco e del Civico zero resort di Marina Velca.