Esordio vincente ma sofferto della Viterbese in campionato. Tounkara ed Antezza piegano 2-1 la Paganese (Video e foto)

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese del nuovo corso, del presidente Marco Arturo Romano, ha affrontato nella gara d’esordio di campionato in casa la compagine campana della Paganese, vincendo 2-1 con molta sofferenza grazie alle reti di Tounkara che aveva portato in vantaggio la formazione gialloblù al 37° del primo tempo, poi la Paganese nella ripresa si è portata in parità con Alberti, quando tutto sembrava compromesso è arrivata la rete di Antezza che ha regalato ai ragazzi di Mr.lopez i primi tre punti stagionali..

Passiamo alle formazioni delle due squadre

VITERBESE-CASTRENSE: Biggeri, De Giorgi, Antezza, Baschirotto, Bezziccheri, Tounkara, Vandeputte, Errico, Volpe, De Falco, Ricci

A disposizione di Mr. Giovanni Lopez: Pini, Bertollini, Milillo, Covarelli, Corinti, Svidercoschi, Zanoli, Messina, Molinaro Capparella.

PAGANESE: Baiocco, Mattia, Caccetta, Alberti, Diop, Stendardo, Carotenuto, Capece, Bonovolontà, Schiavino, Perri,

A disposizione di Mr.Alessandro Erra: Scevola, Campani, Sepe, Sbampato, Bramati, Gaeta, Scarpa, Dammacco, Lidin, Acampora Guadagni

Arbitro:Signor Francesco Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Signori Federico Votta di Moliterno Giovanni Dell’Orco di Policoro

Note: Serata calda, terreno in buone condizioni pubblico presente circa 1300 unità con rappresentanza ospite in curva sud.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

La Viterbese parte forte e conquista subito un calcio d’angolo, che non ha esito in quanto la difesa ospite anticipa

gli avanti gialloblù.

Al 2° contatto in area campana TounKara che cade in area. Proteste gialloblù, ma l’arbitro lascia correre.

Al 3° altro calcio d’angolo per i gialloblù, la difesa campana allontana la minaccia. Il pallone giunge sui piedi di De Giorgi che

tenta la conclusione dalla distanza, ma la palla finisce alle stelle e l’azione sfuma.

Al 7° punizione sulla trequarti destra per i gialloblù, della battuta si incarica Vandeputte che scodella in area un cross

respinto di pugno dal portiere della Paganese Baiocco.

Al 12°incursione in area della Paganese, la difesa gialloblù fa buona guardia ed anticipa gli attaccanti della Paganese.

Al 15° tiro dalla distanza di Alberti della Paganese parato in due tempi dal portiere della Viterbese Biggeri.

Al 17° la Viterbese vicina al vantaggio con un tiro di De Falco dai 30 metri, ma il suo tiro viene respinto dal portiere della Paganese

Baiocco. Il pallone colpisce il palo sinistro, poi il portiere ospite in due tempi abbranca il pallone in presa, anticipando Tounkara appostato all’altezza della area piccola.

Al 19° Viterbese pericolosa in attacco con un cross di Vandeputte dal vertice dell’area sinistro dell’area della Paganese, il portiere ospite abbranca.

Al 24° Tounkara viene anticipato di un soffio all’entrata dell’area di rigore della Paganese.

Al 27° tiro dal limite di De Falco che viene respinto da un braccio di un difensore della Paganese, l’arbitro lascia correre, proteste dei giocatori della Viterbese.

Al 33° svarione difensivo di Ricci difensore della Viterbese, per poco non ne approfitta Alberti che però tira centralmente e la sua conclusione viene parata dal portiere della Viterbese Biggeri.

Al 34° tiro di Vandeputte dai 20 metri alto sopra la traversa.

Al 35° la Viterbese si divora una grande occasione con Volpe che tutto solo davanti al portiere manda fuori.

Al 37° la Viterbese passa in vantaggio con Tounkara che servito da un passaggio rasoterra filtrante in area con un tiro

preciso all’angolo sinistro ha messo in rete, il pubblico del Rocchi esulta.

Al 40° Baschirotto anticipa in angolo Alberti. Si accende una mischia in area della Viterbese il pallone giunge sui piedi di Alberti che da buona posizione manda alto.

Al 44° uscita a vuoto del portiere Biggeri della Viterbese, Alberti della Paganese tira in porta a botta sicura per fortuna Baschirotto difensore della Viterbese ha respinto sulla linea di porta salvando il risultato.

Al 47° corner per gli ospiti senza esito la difesa gialloblù libera.

Il primo tempo è terminato con il risultato di 1-0 per la Viterbese grazie alla rete di Tounkara.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Paganese subito in attacco con tiro di Caccetta che finisce a lato.

Al 3° Viterbese vicina al 2-0 cross di Vandeputte dal lato sinistro dell’area ospite. Colpo di testa di Volpe il pallone finisce di poco alto sopra la traversa.

La Paganese si rende pericolosa in area con un colpo di testa di Alberti parato dal portiere della Viterbese .

Al 6° gialloblù vicini al raddoppio contropiede della Viterbese con Volpe che se ne va via e prima di entrare in area serve Tounkara che da buona posizione manda alto sopra la traversa divorandosi una rete fatta.

All’8° mischia in area dei gialloblù la difesa di casa libera con affanno.

Al 9° corner per i campani pallone messo in area con un traversone pericoloso si accende una mischia in area, l’arbitro fischia una punizione per la Viterbese per un fallo in attacco degli attaccanti della Paganese.

Al 12° altro calcio d’angolo per gli ospiti la difesa gialloblù si rifugia ancora in calcio d’angolo.

Al 14° Diop da buona posizione in area manda alto sopra la traversa, ancora Paganse pericolosa in attacco.

Al 18° della ripresa doppio cambio nella Paganese: entrano in campo Scarpa per Mattia e Gaeta al posto di Bonavolontà.

Al 24° Viterbese vicina al 2-0 con Tounkara che servito in area con un gran tiro colpisce la traversa.

Al 27° La Paganese pareggia con Alberti che approfitta di uno svarione della difesa gialloblù e con un tiro preciso mette in rete alle spalle del portiere Biggeri.

Al 28° corner per la Viterbese senza esito, il pallone finisce sul fondo.

Al 31° cross di Errico in area per la Viterbese il portiere della Paganese respinge di pugno il traversone, poi la difesa ospite allontana la

minaccia.

Al 34° della ripresa cambio nella Viterbese: esce Vandeputte, al suo posto entra Messina.

Al 35° punizione per la formazione campana senza esito, il pallone finisce alto sopra la traversa.

Al 36° doppio cambio nella fila della Viterbese: esce Volpe al suo posto entra Molinaro, mentre nella Paganese esce Diop ed entra Sbampato.

Al 40° la Viterbese si riporta in vantaggio con Antezza che di testa mette in rete correggendo un cross dalla fascia destra.

Al 43° viene ammonito De Falco della viterbese per un fallo da dietro: a centrocampo.

Al 44° il portiere della Viterbese Biggeri abbranca in presa aerea un traversone in area.

Al 47° della ripresa la Viterbese fallisce in contropiede la rete del 3-1 con Tounkara che davanti al portiere manda alto sopra la traversa.

Al 50° corner per gli ospiti la difesa di casa libera, poi nuovo traversone in area della Viterbese; il portiere Biggeri respinge.

Al 51° la Paganese di divora la rete del pareggio. Ultima azione.

Al 52° l’arbitro fischia la fine della partita la Viterbese vince 2-1 grazie alle reti Tounkara ed Antezza.

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA D’ANDATA

AVELLINO-CATANIA 3-6

RIETI-TERNANA 1-3

CATANZARO-TERAMO 2-1

FRANCAVILLA-REGGINA 1-1

POTENZA-CASERTANA 1-0

RENDE-BISCEGLIE 0-1

SICULA LEONZIO-BARI 0-2

MONOPOLI-VIBONESE 1-0

VITERBESE-PAGANESE 2-1

CAVESE-PICERNO INIZIA ALLE ORE 20,45

CLASSIFICA

CATANIA 3

BARI 3

VITERBESE 3

TERNANA 3

CATANZARO 3

MONOPOLI 3

POTENZA 3

REGGINA 1

FRANCAVILLA 1

CASERTANA 0

VIBONESE 0

RENDE 0

SICULA LEONZIO 0

TERAMO 0

RIETI 0

AVELLINO 0

PICERNO DEVONO GIOCARE

CAVESE DEVONO GIOCARE

PROSSIMO TURNO

BARI-VITERBESE

BISCEGLIE-CATANZARO

CASERTANA-RENDE

CATANIA-FRANCAVILLA

PAGANESE-MONOPOLI

PICERNO-RIETI

REGGINA-RIETI

TERAMO SICULA LEONZIOO

TERNANA-POTENZA

VIBONESE-AVELLINO

