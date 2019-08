Battistoni (FI) alla sagra della pastorizia di Farnese: “Eccellenza della provincia”

loading...

NewTuscia – FARNESE – “Voglio ringraziare personalmente il sindaco Giuseppe Ciucci per avermi invitato alla sagra della pastorizia tutt’ora in corso di svolgimento a Farnese. È stata una bellissima esperienza gastronomica che consiglio a tutti di fare”. Con queste parole il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni commenta la sua partecipazione all’evento di Farnese.

“Sagra famosa in tutta provincia per le particolarità culinarie che solo qui si posso degustare. Agli organizzatori i miei più sinceri complimenti per una manifestazione che vede 1000 persone a cena per sera – prosegue Battistoni –. È sicuramente da annoverare tra le eccellenze nel nostro territorio”.

Con Battistoni presenti alla sagra di Farnese una piccola delegazione di amministratori di Forza Italia come il capogruppo del Comune di Viterbo Giulio Marini, il sindaco di Montalto Sergio Caci, il sindaco di Valentano Stefano Bigiotti, il sindaco di Latera Francesco Di Biagi e il vicesindaco di Bolsena Andrea Di Sorte.

“Ci sentiamo molto vicini a questa comunità – conclude il senatore Battistoni – ed è sempre un piacere ritornare. Abbiamo recepito una grande fiducia della popolazione nei confronti del sindaco Ciucci, segno che sta lavorando bene, con un’ottima squadra che lo sostiene. C’è entusiasmo. Bene così!”