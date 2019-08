Seminario di Studi musicali Agostiniani e Concerto del Duo “De Musica” del duo Sabatini

loading...

NewTuscia – VITERBO – Prima esecuzione mondiale del “Trittico Agostiniano” e dell’ opera “S. Agostino” di Daniela Sabatini ispirata al ciclo degli affreschi del Chiostro del Convento della Ss. Trinità.

Uno straordinario evento musicale interamente a ingresso libero e gratuito si terrà a Viterbo martedì 27 agosto alla Sala “Mendel” del Convento della Ss. Trinità dei Padri Agostiniani (Piazza della Trinità, 8) e vedrà protagonista le note sorelle musiciste e religiose la pianista Daniela Sabatini e la violinista Raffaella Sabatini con il loro Duo Ensemble “De Musica” che celebreranno la Festa di S. Monica e la Solennità di S. Agostino con un ampia ed articolata serie di iniziative didattiche e musicali agostiniane nell’àmbito del loro progetto “De Musica”, un’iniziativa unica nel suo genere da loro ideata e diretta.

L’ evento, che offrirà inoltre al pubblico l’ occasione di ammirare gli splendidi affreschi agostiniani del Chiostro, comprenderà alle ore 16 il Seminario di Studi musicali Agostiniani “De Musica” dedicato all’ omonimo testo di S. Agostino e alle ore 20,30 il “Concerto in onore di S. Monica e S. Agostino” che presenta un programma di grande interesse con prime esecuzioni mondiali di nuove composizioni di Daniela Sabatini fra cui la 3° ed ultima parte della sua ampia opera musicale intitolata “S. Agostino – Il Ciclo degli Affreschi del Chiostro del Convento della SS. Trinità a Viterbo” dedicata al Papa Emerito Benedetto XVI e che, prima composizione in assoluto ispirata al ciclo pittorico dello storico Chiostro del complesso monumentale della Ss. Trinità dei Padri Agostiniani, traduce in musica gli affreschi seicenteschi di Marzio Ganassini illustranti scene della vita e delle opere del grande Santo ed il “Trittico agostiniano” dedicato ai Padri Agostiniani del Convento della Ss. Trinità a Viterbo che culminerà con l’ Inno agostiniano “OSA”, il cui testo è stato scritto dalle stesse sorelle Sabatini basandosi sull’ acronimo dell’ Ordine di S. Agostino.